طرح الديوان المهني للحبوب في الجزائر مناقصة لشراء قمح الطحين من منشأ اختياري، حسبما أفاد به اليوم الإثنين تجار أوروبيون.

وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري كميات أكبر بكثير من الكميات الاسمية التي تطلبها في مناقصاتها.

وستظل العروض سارية حتى يوم الأربعاء 15 ماي.

وتطلب المناقصة شحن القمح خلال فترتين من أول جويلية حتى 15 من نفس الشهر ومن 16 إلى 31 جويلية.

وتظل الجزائر وجهة التصدير الرئيسية للقمح الفرنسي منذ بداية الموسم الحالي إذ استقبلت 4.2 مليون طن حسب البيانات الصادرة في السابع من ماي.

وفي أحدث مناقصة قمح لين لها أوردتها التقارير في مطلع أفريل، اشترت الجزائر 540 ألف طن بعد أن كانت تطلب عروضا لشراء 50 ألف طن.

واشترت الجزائر أيضا نحو 200 ألف طن من القمح الصلد في أواخر أفريل.