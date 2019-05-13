أعلن رئيس مدير العام أليانس للتأمينات حسان خليفاتي، اليوم الإثنين، أني بصدد الترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.

وجاء في بيان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، " كوني واع أتم الوعي بهذا التحدي الكبير و مدرك لضرورة المساهمة في رفعه، لقد قررت أن أتجند كليا لهذه المهمات. و بصفتي مدافع قوي عن ثقافة المؤسسة، و مساهم دائم في تنمية مجتمعنا الاقتصادي، يشرفني و يسرني أن أعلن لكم عن نيتي في خوض غمار الترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات".

وأضاف ذات المصدر، "ولأنني التقيت في المنتدى العديد من رؤساء المؤسسات الذين كانوا يشاهدون بمرارة و أسى كبيرين ذلك التسيير الفاسد لمنتداهم و لطالما وجدوا أنفسهم مهمشين، و لأنني رأيت العزيمة و الإرادة لدى العديد منهم و الذين تحركهم عزيمة إعادة للمنتدى هيبته و دوره. وهم الآن مستعدون للتنجد في سبيل ذلك، و لأن المنتدى لا يمكن اختزاله في الصورة التي كثيرا ما سوقت لها بعض الأطراف عن طريق الممارسات المنحرفة.لكل هذه الأسباب وبتشجيع من العديد من الأصدقاء الأحرار أعضاء في هيئتنا، قررت أن أمضي قدما في معركة الإصلاحات أو حتى إعادة تأسيس منتدى رؤساء المؤسسات كليا وذلك بترشحي لرئاسته يوم 24 جوان 2019".