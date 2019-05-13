بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، في الإعلان عن نتائج برنامج قرعة تأشيرة الإقامة الأمريكية (DV-2020) للجزائر، والمعروف باسم "ڤرين كارد"، التي أصبحت متاحة الآن على موقعها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن الأشخاص الذين شاركوا في القرعة خلال فترة التسجيل المفتوحة التي استمرت بين 3 أكتوبر و6 نوفمبر من العام الماضي يمكنهم الاطلاع على النتائج، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق والتسرّع والتوتر نظرا لاكتظاظ الشبكة أو اكتظاظ الموقع خلال هذه الأيام، حيث أن النتائج ستظل متوفرة على الموقع إلى غاية يوم 30 سبتمبرالقادم.