تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان لعمليات "تخريب" عندما كانتا راسيتين قبالة السواحل الإماراتية، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

ويأتي ذلك غداة إعلان الإمارات تعرض أربع سفن تجارية للتخريب في المياه الإماراتية قبالة إيران.

من جانبها اعتبرت طهران أن هذه الأحداث "مقلقة" محذرة من "مغامرة لاعبين خارجيين" لعرقلة أمن الملاحة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الإثنين أن ناقلتي نفط سعوديتين قد تعرضتا لهجوم تخريبي قبالة السواحل الإماراتية.

ووفق ما نقلت الوكالة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح فقد "تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة".

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأحد أن أربع سفن شحن تجارية تعرضت لـ"عمليات تخريبية" قرب إمارة الفجيرة، إذ أكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية " تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات"، قرب إمارة الفجيرة على بعد نحو 115 كلم من إيران.