قال رئیس حركة مجتمع السلم "حمس" عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، أن مقابلته مع مستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، إنه كان في إطار مبادرة سیاسیة، مشيرا إلى اشتراطه إعلام قیادة الأركان.

وأوضح مقري، في منتدى "المجاھد" الیوم، أن حركة "حمس" كانت لديھا مبادرة توجھت بھا إلى رئاسة الجمھورية، حيث اشترطنا علم المؤسسة العسكرية بالمبادرة، وطلبنا لقاء مع الفريق أحمد ڤايد صالح، عن طريق رئاسة الجمھورية.

وأضاف مقري، أن السعید بوتفلیقة، رفض الدخول في صراع صعب، مؤكدا أن الكلام الذي دار بینه وبین شقیق الرئیس مسجل ومعلوم.