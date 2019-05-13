ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأولياء أن عمليات ختان أطفالهم، خلال شهر رمضان ممنوعة خارج الوسط الاستشفائي حيث تتم بإشراف طبيب مختص، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة.

و جاء في البيان، "تفضل العديد من العائلات الجزائرية القيام بختان أطفالها خلال شهر رمضان الفضيل ابتداء من الليلة الـ 15 إلى غاية الليلة الـ 27 حيث أن العديد من هذه العمليات شائعة في المستشفيات وفي العيادات الخاصة بصفة فردية أو في إطار حملة جماعية"، مشيرا إلى أن هذه العمليات "ممنوعة منعا باتا خارج المصالح الجراحية التابعة للمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة وهذا على مستوى كافة القطر الوطني".

وأكدت الوزارة أن "التنظيم الساري يقتضي القيام بهذه العملية في المستشفيات ومن قبل طبيب مختص في الجراحة وفي مكان تجتمع فيه مختلف الظروف الطبية"، مشددة على ضرورة "القيام بتحاليل الدم قبل عملية الختان من أجل ضمان للطبيب عدم وجود موانع صحية مسبقة".