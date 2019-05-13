استأنف عمال ميناء مستغانم التجاري اليوم الإثنين، العمل وعادت الحركة إلى مختلف أرصفة هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية بعد إضراب دام 18 يوما.

وجاءت هذه العودة للعمل بعد اتفاق بين ممثلي العمال والإدارة المؤقتة لمؤسسة ميناء مستغانم مساء أمس الأحد بوساطة من المفتشية الولائية للعمل تضمن إنهاء الحركة الاحتجاجية التي شلت الميناء منذ 25 أفريل الماضي وفتح المديرية العامة بعد أسبوعين من الغلق القصري.

وذكر المدير العام بالنيابة نصر الدين صبان، أن "النشاط عاد إلى مختلف مرافق المؤسسة بداية من الساعة السابعة صباحا واستأنفت عمليات تفريغ البواخر الثلاث التي ظلت عالقة داخل الميناء بسبب الإضراب في انتظار وصول ثلاث بواخر أخرى في الأيام المقبلة".