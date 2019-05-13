نظم اليوم العشرات العمال بمختلف الكليات بجامعة آكلي محمد أولحاج ، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر العمادة للمطالبة برحيل عميد الجامعة. العمال الغاضبون الذين دشنوا عودتهم من العطلة بالعديد الحركات الاحتجاجية منعوا عميد الجامعة من دخول الإدارة صباح اليوم ورفضهم مبارحة مكان الاحتشاد إلى غاية تحقيق مطلبهم الرامي إلى تنحية عميد الجامعة الذي يتربع على منصب العمادة منذ سنتين إلى يومنا هذا.

العمال الذين رفعوا لافتات عريضة كتبوا عليها شعارات ارحل ، فلا للحفرة والإجراءات القسرية في حق العمال، أكدوا '' أنهم لن يفضوا اعتصامهم ومظاهراتهم قبل الاستجابة لمطالبهم التى تتلخص فى رحيل عميد الجامعة وحاشيته، وتعيين أصحاب الثقة للأشراف على الجامعة ريثما يتم تعيين خليفة للعميد الذي طالبت الحشود العمالية برأسه .