سلم إرهابيان نفسيهما, اليوم الاثنين, للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي لعين قزام وبحوزتهما أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابيان (02) نفسيهما, اليوم 13 مايو 2019 , للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي لعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)".

ويتعلق الأمر بكل من "أماكاشو أحمد المدعو أمكشو وأوانزق بوعمامة المدعو لخطاب اللذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2011 و2015 على التوالي"، مشيرا إلى أن "الإرهابيين كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة من نوعMAS-G3 وخمسة (05) مخازن ذخيرة و89 طلقة من مختلف العيارات".

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أن "هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا, تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقواتنا المسلحة على إحباط أيّة محاولة للمساس بأمن البلاد واستقرارها".