سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة (طهران).

وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، أن مقاتلة إيرانية من طراز " إف 5 " سقطت خلال مهمة تدريبية في مدينة "أصفهان " وسط البلاد ، مما أسفر عن مقتل أحد الطيارين.

وأضافت أن المقاتلة سقطت بسبب خلل فني بعد إقلاعها من قاعدة "الشهيد البابائي" الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، مضيفة أن أحد الطيارين لقي مصرعه، بينما أصيب الآخر, ونقل إلى مستشفى المدينة.