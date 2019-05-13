تم تنفيذ عمليتي تصدير متزامنتين للإسمنت الرمادي والكلينكر الأبيض من مصنع "لافارج للاسمنت" بعقاز (ولاية معسكر) نحو غرب إفريقيا والكاميرون أمس الأحد انطلاقا من ميناء وهران، حسبما استفيد من هذا المجمع.

ويتعلق الأمر بأول عملية تصدير ل15 ألف طن من الاسمنت الرمادي غير المعبأ نحو غرب إفريقيا وشحنة أخرى ب 5 ألاف طن من الكلينكر الأبيض لأول مرة في الجزائر و25 ألف طن من الكلينكر الرمادي نحو الكاميرون، حسبما ورد في بيان للمجمع.

وتسمح هذه العملية الأولى بفتح "فرص جديدة لتصدير الإسمنت والكلينكر الأبيض إلى أفريقيا"، كما أشير إليه.

وتؤكد عمليات التصدير هاته، يقول المصدر، "الجودة الكاملة للكلينكر والاسمنت التي أخذت مكانها في السوق الدولية تدريجيًا".

وقد استفادت هذه العملية التي جسدت بدعم من مسئولي ميناء وهران من الدعم التجاري واللوجستي لـ "لافارج هوسليم ترادينغ" وهي منشأة من طراز عالمي مخصصة في التجارة الدولية تمتلك أكثر من 50 بالمائة من تبادلات الكلينكر والاسمنت في البحر الأبيض المتوسط وافريقيا, كما أشير إليه.

وتساهم إستراتيجية مجمع "لافارج هوسليم الجزائر"، استنادا لنفس المصدر، في ضمان الفرص التجارية للإنتاج الوطني الهام بهدف تصدير مليوني طن من الإسمنت والكلينكر في عام 2021.

ومن خلال عملياتها المستمرة يلتزم المجمع بالمساهمة في تنويع المداخيل خارج المحروقات.

ويضم المجمع مصنعين للإسمنت بالمسيلة وأوقاز (معسكر) والثالث ببسكرة (سيلاس) بالشراكة مع مجمع سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب 11.5 مليون طن سنويًا.

ويتم نشاط الخرسانة الجاهزة على مستوى 19 محطة عبر الوطن بطاقة إنتاجية في حدود 1 مليون طن سنويا.

في الجزائر يشغل مجمع "لافارج هوسليم" 4.500 متعاون ويلتزم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.