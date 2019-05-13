أفاد حزب العمال أن وفد من الأطباء طلب اليوم لاثنين من المحكمة العسكرية بالبليدة بالسماح لهم بزيارة الأمنية العامة للحزب لويزة حنون في السجن.

و جاء في بيان أمضته الدكتورة نادية شويتم "نعلم الرأي العام أنه تقدم اليوم 13 ماي 2019 وفد مكون من أطباء معالجين للسيدة لويزة حنون للمحكمة العسكرية بالبليدة بطلب الترخيس بزيارتها وهي في اليوم الخامس من الحبس المؤقت.".

و أضاف الييان : "بالرغم من كل المحاولات والإلحاح والحجج الطبية لم يسمح لهم بزيارة مريضتهم وتم إخبارهم بأن هناك أطباء مكلفين بالتكفل بالسجناء".

وشرح الوفد أن أطباء السجن زملاء في المهنة وأن لديه كل الثقة في كفاءتهم، إلا أن علاقة الأطباء المعالجين بلويزة حنون كمريضة علاقة مميزة مثلما ينص عليها قانون الصحة ومواثيق المنظمة العالمية للصحة وأخلاقيات مهنة الطب وأن طلب الزيارة يدخل في إطار الإنساني خاصة وأنها تمر بظروف استثنائية وعصيبة ونحن في شهر رمضان. كما عبّر الوفد الطبي عن قلقه ورغبته في الاستمرار في طلب الزيارة الطبية للمعتقلة بلويزة حنون.