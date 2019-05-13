تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 52 حراقا خلال أسبوع، حسبما استفيد اليوم الإثنين من خلية الاتصال لذات المصالح.

و تم الثلاثاء المنصرم اعتراض مجموعتين متكونة من 34 مهاجراً غير شرعي، من بينهم امرأتان وقاصر، على بعد 5 أميال شمال غرب شاطئ رأس فلكون (عين الترك) خلال دورية لوحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران، وفق نفس المصدر.

بالإضافة إلى ذلك تم الجمعة المنصرم اعتراض 18 مرشحًا للهجرة غير الشرعية من بينهم 14 رعية أجنبية و 4 جزائريين في حدود الساعة الثانية و45 دقيقة صباحا على بعد 9 أميال شمال رأس فلكون (عين الترك) من قبل وحدات لحراس السواحل لوهران، كما أشير إليه.

وقد تم تقديم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية أمام الجهات القضائية، وفق نفس المصدر.