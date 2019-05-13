أدانت الجزائر على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف اليوم الإثنين، "بشدة " الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة.

وقال بن علي شريف في تصريح "ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس الأحد 12 ماي 2019، أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما نشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديدا لحرية وسلامة الملاحة و النقل البحريين".

ودعا الناطق الرسمي في نفس الوقت "كافة الفاعلين على المستوى الدولي للعمل على توفير كل الظروف والإمكانات التي من شأنها الوقاية من مثل هذه الأفعال و عدم تكرارها لما في ذلك من خطر على حرية التنقل ولما يمكن أن ينجر عنها من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، بالقرب من إمارة الفجيرة.