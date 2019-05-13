اعتبر وزير الشباب والرياضة، رؤوف برناوي، اليوم الإثنين بالجزائر, أن الدولي الجزائري، رياض محرز يعد "مفخرة" لكرة القدم الجزائرية بالنظر إلى العروض "الرائعة" التي يقدمها مع ناديه مانشيستر سيتي والتي اختتمت بالتتويج بلقب البطولة الإنجليزية.

وصرح برناوي خلال زيارة تفقدية قادته إلى المركب السياحي بسيدي فرج (غرب العاصمة) للوقوف على التحضيرات استعدادا للموسم الصيفي "رياض محرز يعد مفخرة لنا كجزائريين, خاصة وأنه يتمتع بمستوى فني عالي. مشاهدته تعد متعة بحد ذاتها، وأهنئه بتتويجه بلقب "البريمر ليغ" مع مانشيستر سيتي".

وأضاف "لقد أثبت (محرز) أنه فنان من الطراز الرفيع من خلال لقطة الهدف الرائع الذي سجله أمس (الأحد) أمام برايتون (فوز 4-1) وبطريقة فنية ممتعة, حيث راوغ أحد المدافعين ووضع الكرة في الزاوية الصعبة لحراس المرمى".

وتألق لاعب ليستر سيتي السابق في هذه المباراة, فبعدما قدم تمريرة الهدف الثاني الذي سجله زميله لابورت (38)، أمضى على الثالث في الدقيقة ال63.

واختتم الوزير "محرز يمارس كرة قدم ممتعة يعشقها الجمهور الجزائري بشكل كبير".

وتوج النجم الجزائري (28 سنة) مع "السيتي" بلقب البطولة الانجليزية بعد إنهائه الموسم ب98 نقطة, متقدما بنقطة وحيدة على ملاحقه ليفربول (97ن)، صانعا بذلك تاجه السادس في تاريخه بعد سنوات 1937، 1968، 2012، 2014 و 2018.

كما سبق لمحرز التتويج مع ليستر سيتي بلقب البطولة الانجليزية في موسم 2015-2016.