برمجت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم خمس مباريات من الجولة ال28 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس"، المقررة يوم الخميس، خلال السهرة الرمضانية فيما أبقت على ثلاثة لقاءات خلال الأمسية، حسبما كشفت عنه الهيئة المسيرة للمنافسة الكروية اليوم الاثنين على موقعها الرسمي.

وتجرى هذه اللقاءات ابتداء من (22 :30)، ويتعلق الأمر بكل من : شبيبة القبائل-اتحاد الجزائر، مولودية وهران-شباب قسنطينة، وفاق سطيف-اهلي برج بوعريريج، مولودية الجزائر-مولودية بجاية، نادي بارادو-اتحاد بلعباس.

أما بقية المواجهات ستكون انطلاقا من (16 :00) مساء وهي: جمعية عين مليلة- دفاع تاجنانت, أولمبي المدية-نصر حسين داي, شباب بلوزداد-شبيبة الساورة.

وأشارت الرابطة أنه "فيما يتعلق بلقاء شباب بلوزداد-شبيبة الساورة فإن برمجته ليلا تعود إلى طلب إدارة الشباب قبل 48 ساعة عن موعد المباراة".

يذكر أن الهيئة قررت إجراء المباريات الخمسة في نفس اليوم احتراما لأخلاقيات الرياضة.

برنامج الجولة 28 :

الخميس 16 ماي (16 :00):

عين مليلة (خليفي زبير) : جمعية عين مليلة- دفاع تاجنانت

المدية (إمام الياس) : أولمبي المدية- نصر حسين داي

الجزائر (ملعب 20 أوت ) : شباب بلوزداد-شبيبة الساورة

الخميس 16 ماي (22 :30):

تيزي وزو (اول نوفمبر) : شبيبة القبائل-اتحاد الجزائر

وهران (زبانة) : مولودية وهران-شباب قسنطينة

سطيف (8 ماي 45) : وفاق سطيف-أهلي برج بوعريريج

الجزائر (5 جويلية62) : مولودية الجزائر-مولودية بجاية

بولوغين (عمر حمادي) : نادي بارادو-اتحاد بلعباس