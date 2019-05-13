تعرض دفاع تاجنانت لعقوبة اللعب دون جمهور في لقاء واحد وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية ورمي المقذوفات (الإنذار الثالث) خلال مقابلته أمام مولودية وهران (1-1),

لحساب الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يوم 11 مايو بملعب لهوى اسماعيل بتاجنانت, حسبما أفادت به اليوم الاثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وبالتالي سيخوض "الدفاع" الذي يصارع من أجل البقاء, مباراته المقبلة داخل الديار أمام شباب قسنطينة, برسم الجولة 29 دون دعم جمهوره.



كما عوقب لاعب دفاع تاجنانت, محمد عايب, بمباراة واحدة بعد طرده في اللقاء إثر تلقيه بطاقتين صفراوين, وهي نفس العقوبة التي تعرض لها لاعب مولودية

وهران, حمزة هريات.



بدوره عوقب وسط ميدان اتحاد الجزائر, عبد الرؤوف بن غيث, بمقابلة واحدة بسبب "الاحتجاج على القرار" خلال مواجهة أولمبي المدية (3-1), يوم السبت بملعب

بولوغين, برسم نفس الجولة.

وسيدفع بن غيث, الذي سيضيع المباراة الحاسمة ضد شبيبة القبائل بتيزي وزو, غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار.



من جانبه, سيحرم المدرب المساعد لشباب بلوزداد, لطفي عمروش, من الجلوس في مقعد البدلاء خلال لقاء واحد, فضلا عن غرامة 30 ألف دينار جراء "الاحتجاج على القرار", أثناء المواجهة امام أهلي برج بوعريريج (0-0). بينما ستدفع إدارة شباب بلوزداد غرامتين : 60 ألف دينار و 40 ألف دينار لاستعمال الألعاب النارية وسلوك غير رياضي من الفريق.

وفي نفس السياق, سلطت أيضا عقوبة غرامتين على الأهلي "البرايجي" ب 30 ألف دينار لاستعمال الألعاب النارية و 100 ألف دينار لتواجد الرسميين في الرواق

المؤدي لغرف تبديل الملابس.



من جهة أخرى, استدعت لجنة الانضباط المُجتمعة اليوم الاثنين لاعب اتحاد بسكرة, سيود محمد أصيل, لخرقه قواعد مكافحة المنشطات, حيث سلطت عليه عقوبة

مؤقتة بداية من تاريخ 13 مايو 2019.



بالإضافة إلى مناجير وداد تلمسان, يوسف برحال, المعاقب لغاية الاستماع إليه, عقب التصريحات الإعلامية, ناهيك عن رئيس ترجي مستغانم, بن شيني شارف, لنفس السبب.