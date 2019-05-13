لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير وقع اليوم الاثنين عند مفترق الطرق بسيدي عكاشة حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.



وأوضح المكلف بالاعلام بذات المصالح , ملازم أول محمد مساعدية, ل "وأج" أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة السادسة وثلاثون دقيقة من مساء اليوم بعد انحراف سيارة سياحية عن الطريق واصطدامها بشجرة عند مفترق الطرق ببلدية سيدي عكاشة.



وأسفر الحادث - استنادا لذات المصدر - عن وفاة شخص (40 سنة) في عين المكان فيما توفي السائق (32 سنة) متأثرا بجروحه بمستشفى تنس وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لسيدي عكاشة لاجلاء الضحايا والمصابين الى مستشفى تنس فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.