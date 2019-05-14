رغم أن الجزائريين معروفون بأنهم من أشد الشعوب العربية والإسلامية دفاعا وتضامنا مع الفلسطينيين، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود جزائريين يزورون إسرائيل سرا بحكم أن الجزائر لا تقيم أي علاقات مع دولة الاحتلال. وتشير بيانات دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية إلى أن 36 جزائريا زاروا إسرائيل العام الماضي. ويحتل المغاربة المرتبة الأولى في عدد السياح العرب الذين يزورون إسرائيل بحوالي 2108 سائح سنة 2018، وجاء في المرتبة الثانية التونسيون بـ949 سائح والقطريون 81 سائحا والعمانيون 56 سائحا والكويتيون 34 سائحا والإماراتيون 25 سائحا والسعوديون 6 سياح، مع العلم أن مصر والأردن فقط من تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل، حيث زارها 12363 أردني و4947 مصري العام الماضي.