سجلت جمعية حماية المستهلك، رمي 10 ملايين خبزة يوميا منذ بداية الشهر الفضيل أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم ،حسب تقديرات الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين التي حذرت من تنامي الظاهرة .

وفي ذلك يقول نائب الفيدرالية محمد لعبيدي: "وصل التبذير والإسراف في منتجات المخابز منذ بداية شهر رمضان إلى حدود 10 ملايين خبزة ترمى يوميا في مفارغ القمامات العمومية ، رغم أن هذه النعمة التي يساء استهلاكها يصرف عليها أموال ضخمة بالعملة الصعبة، خاصة وأن المادة الأساسية مدعمة من طرف الدولة ".

وفي ذات السياق دقت المؤسسة الولائية للنظافة بالعاصمة ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة تبذيرالخبز، وفي ذلك يقول المكلف بالإعلام بالمؤسسة قادير أمين :" لقد قامت مؤسستنا "اكسترا نات" بوضع حاويات بيضاء خاصة باسترجاع الخبز حتّى لا تختلط بالنفايات الأخرى .

وبناء على هذه الحالة شرعت المؤسسة بحملات تحسيسية على جميع المستويات والمنابر المسجدية والإعلامية لتنوير المستهلكين لتعديل سلوكاتهم الاستهلاكية خاصة في هذا الشهر الفضيل التي تتنافى وتعاليم ديننا الحنيف.