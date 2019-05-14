15:30 جدد اليوم طلبة جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس العهد مع المسيرات الأسبوعية متحدين الصيام ومعه درجة الحرارة ، وذلك انطلاقا من كلية العلوم الدقيقة والى غاية ساحة أول نوفمبر المعروفة بتسمية "كارنو" كما جرت عليه العادة مع حلول صباح كل يوم ثلاثاء. وقد أبان الطلبة عن إصرار كبير لمواصلة المشاركة الفعالة في الحراك إلى غاية تحقيق كل المطالب التي خرج لأجلها الشعب إلى الشارع منذ تاريخ ال 22 فبراير الفارط ، وهم الذين رددوا مطولا هتافات "الحراك حراك الشعب مطالبنا ماشي لعب" قبل أن يطلقوا العنان لحناجرهم مجرد وصولهم إلى الساحة المحاذية لمقر محكمة سيدي بلعباس لترديد شعار "هذا الطالب يريد الإعدام للسعيد" بعدما هتفوا بضرورة إسقاط حكومة بدوي ما عكسته تلك الهتافات القائلة:"يا بدوي يا خداع حكومتك تتنحا قاع". وتركت الشعارات المرفوعة اليوم بمسيرة طلبة جامعة "جيلالي اليابس" بسيدي بلعباس الانطباع بوجود آمال طلابية وشعبية عريضة وهي معلقة على جهاز العدالة لأجل محاسبة كل من تورطوا في نهب أموال الشعب على غرار تلك الهتافات التي رددت مطولا والقائلة: "يا قضاة الجمهورية شعبكم هو الشرعية" إضافة إلى "يا قضاة يا قضاة حققوا في الملفات ولا تخونوا الأمانات" في وقت لم ينس فيه الطلبة اليوم المطالبة برحيل ما تبقى من المحسوبين على النظام البوتفليقي في صورة عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي.

13:26 هذا ما ردده الطلبة أمام محكمة سيد امحمد.

12:22 خرج المحامون مجددا في مسيرات ضد النظام ، اليوم الثلاثاء ، في عدة ولايات، مرددين شعارات ضد تنظيم الانتخابات يوم 4 جويلية.

وحمل المحامون لافتات كبيرة كتب عليها "لا لانتخابات 4 جويلية، نعم لمرحلة انتقالية يسيرها الشعب" و"السيادة الشعبية تساوي الرحيل التام للنظام"، وغيرها من الشعارت.

12:09 الطلبة يحاصرون مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:16 عدد من الطلبة استطاعوا تخطي الحاجز الأمني والوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:07 خرج طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية اليوم الثلاثاء في مسيرة سلمية للمطالبة بتغيير النظام بشعار: "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون."

11:02 شارع عسلة حسين الآن

10:53 الطلبة يمنعون من الوصول لساحة البريد المركزي، علما أن المكان عرف تعزيزات أمنية كثيفة صبيحة اليوم لاجهاض تجمع الطلبة الأسبوعي.

يخرج اليوم الطلبة في مسيرات بعدة ولايات لتأكيد إصرارهم على الاستجابة لمطالب الحراك برحيل رموز كل النظام دون استثناء.

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