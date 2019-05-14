12:22 خرج المحامون مجددا في مسيرات ضد النظام ، اليوم الثلاثاء ، في عدة ولايات، مرددين شعارات ضد تنظيم الانتخابات يوم 4 جويلية.

وحمل المحامون لافتات كبيرة كتب عليها "لا لانتخابات 4 جويلية، نعم لمرحلة انتقالية يسيرها الشعب" و"السيادة الشعبية تساوي الرحيل التام للنظام"، وغيرها من الشعارت.

12:09 الطلبة يحاصرون مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:16 عدد من الطلبة استطاعوا تخطي الحاجز الأمني والوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

11:07 خرج طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية اليوم الثلاثاء في مسيرة سلمية للمطالبة بتغيير النظام بشعار: "صائمون وصامدون للنظام رافضون وللتغيير مطالبون."

11:02 شارع عسلة حسين الآن

10:53 الطلبة يمنعون من الوصول لساحة البريد المركزي، علما أن المكان عرف تعزيزات أمنية كثيفة صبيحة اليوم لاجهاض تجمع الطلبة الأسبوعي.

يخرج اليوم الطلبة في مسيرات بعدة ولايات لتأكيد إصرارهم على الاستجابة لمطالب الحراك برحيل رموز كل النظام دون استثناء.

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