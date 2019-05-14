دعا أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة لولاية تيزي وزو وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية والمجالس الولائية المنتخبة لكافة ولايات الوطن المشاركة في المسيرة التي سينظمونها يوم الجمعة بالجزائر العاصمة حاملين على صدورهم الوشاح.

وحسب بيان المجلس الذي تلقت "الخبر" نسخة منه، الدعوة جاءت للمشاركة في مسيرة وطنية للمنتخبين المحليين، اتخذت خلال الاجتماع الطارئ المنعقد بمقر المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو لدراسة الإجراءات اللازمة لمرافقة الحراك الشعبي، علما أن المنتخبين المحليين لولاية تيزي وزو قد أعلنوا عن رفضهم مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية القادم.