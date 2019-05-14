أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ،أنه تمّ التعرف على هوية الإرهابي المقضى عليه ، يوم 12 ماي 2019 بالقرب من إعكورن بعزازڤة، ولاية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بالإرهابي الخطير "زريفي فاروق" المدعو "عادل أبو هشام" الّذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، منقبين اثنين بحوزتهما معدات للتنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى بعين ڤزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة مُحملة بـ(22.5) طن من المواد الغذائية.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (8.2) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بغرداية.