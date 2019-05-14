بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، إلى إيداع 73 رسالة نية للترشح، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء في البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 13 ماي 2019، تتمثل في إيداع 73 رسالة نية للترشح".

وأضاف نفس المصدر أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".