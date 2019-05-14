يسعى مسيرو فريق الشبيبة تحفيز لاعبيهم بشتى الوسائل تحسبا للمباراة الهامة التي سيخوضونها سهرة يوم الخميس المقبل، حيث قررت الإدارة السماح للأنصار بما فيهم محبو الفريق المنافس الدخول للملعب مجانا وتخصيص مكافئة مالية معتبرة في حالة فوزهم باللقاء.

يواصل عناصر فريق شبيبة القبائل تحضيراتهم تحسبا للمباراة الهامة التي ستجمعهم برائد البطولة اتحاد العاصمة، سهرة يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. ولتحضير هذه المباراة سعت إدارة الشبيبة والطاقم الفني للفريق لتوفير ظروف لائقة للاعبين كي يكونوا جاهزين للمباراة التي سيخوضونها أمام الرائد اتحاد العاصمة بنية الثأر من لقاء الذهاب والإبقاء على الحظوظ كاملة لكسب إحدى المراكز المؤهلة للمنافسة الإفريقية.

إدارة الفريق حفزت اللاعبين من الناحية المادية فيما يبقى الدور الآخر على الأنصار الذين سمحت لهم الإدارة متابعة اللقاء مجانا الأمر الذي سيسمح أيضا لأنصار الاتحاد بعدم دفع سعر التذكرة.

ستشهد هذه المباراة تجربة الإعلانات الإشهارية بشكل آلي على حافة الملعب عوض اللافتات الإشهارية الغير متحركة التي تنصب على حافة الملعب وتشرف عليها شركة جزائرية.