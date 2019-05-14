أعلنت اتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء عن تخفيضات في أسعار المكالمات الهاتفية المحمول والثابت وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الشركة.

وجاءت تخفيضات اتصالات الجزائر في أسعار المكالمات من الثابت نحو جميع شبكات الهاتف المحمول الوطنية بسعر 2 دج للدقيقة الواحدة عوضا عن 8 دج للدقيقة من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الثامنة صباحا.

كما تقترح الشركة تخفيضات على تسعيرة المكالمات نحو الهاتف الثابت الدولي التي حددت بـ 3 دج للدقيقة وهو سعر المكالمة المحلية وذلك ابتداء من الدقيقة الثالثة مشيرة إلى أن البلدان المعنية بهذه التخفيضات هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، كندا، الصين، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، أستراليا.

ومن خلال هذه العروض الترويجية الصالحة طيلة شهر رمضان للسنة الحالية، تقترح اتصالات الجزائر أسعار مغرية في سوق الاتصالات وتؤكد التزامها بتلبية تطلعات زبائنها الكرام على أكمل وجه.

ولمزيد من المعلومات، تدعو اتصالات الجزائر إلى زيارة موقعها الالكتروني : www.algerietelecom.dz، أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك : ww.facebook.com/algerietelecomgroupe/