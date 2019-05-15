أبرق مجموعة من الفلاحين يعملون في المزرعة النموذجية ”أف. أس. بي. بي” في الشبلي بولاية البليدة، رسالة في شكل نداء استغاثة، إلى من هم مسؤولون عنهم مباشرة، طلبوا منهم أن يسددوا رواتبهم المتراكمة منذ 2013، وكشفوا في سياق شكواهم، أنهم أصبحوا يمدون أيديهم لطلب الصدقات لاقتناء كيس حليب، بالرغم من اجتهاد إدارتهم السابقة في تسديد بعض المستحقات العالقة، ”عبر تقنية وأسلوب ”التقطير”، وهم اليوم يخشون أن يتم تناسيهم، مثلما حدث مع زملاء لهم، تقاعدوا برتبة ”متسولين”.