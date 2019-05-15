أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن أن المكتتبين البالغ أعمارهم 65 سنة فما فوق عند استلام المفاتيح، يمكنهم بداية من يوم 20 ماي المقبل القيام بسحب التعهد المتعلق بتعيين الشخص الكفيل الذي يلتزم بدفع مستحقات الإيجار والاستفادة من تمديد آجال التسديد، عبر الموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz).

ويتم إيداع الملف عند استدعاء المكتتبين لاستلام المفاتيح لدى المديرية العامة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، أما بالنسبة لمكتتبي الولايات الأخرى، يودع الملف على مستوى الوكالة الولائية المختصة إقليميا.