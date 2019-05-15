اشتكى العديد من المواطنين المعنيين بإعانة الدولة المالية بمناسبة شهر رمضان الفضيل من عدم استلامهم المنحة المقدرة بـ 6 آلاف دينار جزائري، وذلك بسبب تأخر العديد من البلديات في تحويلها إلى حسابات المعوزين رغم مضي أكثر من أسبوع على بداية الشهر الكريم.

و أفادت الإذاعة الجزائرية أنها تنقلت إلى عينة من بلديات الوطن وحطت رحالها بغرب العاصمة ببلدية المعالمة أين نقلت جملة من الأصداء الميدانية، إذ يقول أحد المواطنين: "أنه كلما اقترب من المصالح المعنية بالعملية يكون الجواب كالتالي "عليك بالعودة غدا ... وهكذا دواليك على مدار أسبوع كامل، ويتكرر مسلسل طلب كشف الحساب حتى أنه سيقضي على المنحة قبل صبّها".

وفي السياق ذاته، تؤكد مواطنة معوزة أخرى شارحة الأمر بالتعبير الحرفي أنه:" ولمّا تقربنا من مصلحة البريد المحلي كان الجواب أن الأموال لم تصب بعد في الحساب المخصص للعملية وحساب البريد غير متاح، لذلك عاودنا أدراجنا ... إلى أن أصبنا بالملل حتى وصل بنا الحد إلى التفكير في عدم القدوم للسؤال نتاج الحياء والحشمة من الوقوف أمام كثرة السؤال".

والأدهى من ذلك أن ممن تحصلوا على تلك الإعانة لم يتحصل من المبلغ المعلن عنه 6 ألاف دج من طرف الحكومة سوى على 3500 دج وفي أحسن الأحوال 4000 دج، تضيف ذات المتحدثة.

وأرجع نائب رئيس بلدية المعالمة المشكل إلى التطبيق الجديد على مستوى البلديات التي صعّبت من العملية ويفسر ذلك:" بأن رأس المشكلة تبدأ من الحصة المالية التي منحت إلى البلدية والتي حددت بـ 600 مليون سنتيم مقابل 1500 شخص طالب للإعانة المالية الرمضانية بالإضافة إلى ساكنة المدينة الجديدة. وللإعلام فإن كل من أودع ملفا فقد تم دراسته وفق الشروط المنصوص عليها، ومقيّد في قائمة المستفيدين غير أن التطبيق المعمول به فاجئنا بعدم صب الإعانات المالية في الحسابات الجارية. التي تبقى حبيسة التطبيق الجديد.