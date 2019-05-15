قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، اليوم الأربعاء، عبر منشور على "فايسبوك"، في رسالة منسوبة لبن علي وذلك ردا على بعض السياسيين الذين تحدثوا عن وضعه الصحي مؤخرا.

وقال الرئيس التونسي الأسبق في الرسالة التي نقلها محاميه: "لقد تواترت في المدة الأخيرة عديد التصريحات داخل تونس تداولت اسمي ووضعي الصحي وعددا من المسائل التي تهم شخصي كرئيس سابق للجمهورية التونسية".

وتابع بن علي: "وإني إذ آليت على نفسي منذ أن دُفعت لمغادرة بلدي أن أتمنى لتونس العزيزة وشعبها أمانا واستقرارا ونماء، متحفظا على كل ما من شأنه أن يزيد من اضطراب أوضاعها أو مصاعب أحوالها بما يفرضه علي واجب الالتزام الوطني ومسؤولية رجل الدولة تجاه وطنه، فإني أرفض رفضا تاما أن يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي". مؤكدا أنه "بصحة جيدة وإنه مستغرب مما روجه البعض من أخبار تفيد غير ذلك خلفت الاستياء لدي ولدى عائلتي".

وأكد الرئيس الأسبق في رسالته أنه يتابع أوضاع تونس مثل كل تونسي وأنه لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده ولا يرى أنّ الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض بل عليهم الانكباب على حماية البلاد وإنقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم.

ووجه زين العابدين بن علي شكرا للتونسيين الذين راسلوه، مختتما رسالته بالقول "تأكدوا أني عائد بحول الله وكل رمضان وأنتم بخير".