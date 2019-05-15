كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للذخيرة يحتوي على 95 قذيفة عيار 107 ملم و77 قنبلة FLG و10 قذائف هاون عيار 82 ملم و03 صمامات تفجير للهاون 120 ملم، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و في نفس السياق، كشفت مفارز للجيش الوطني، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى والشلف، خمس قنابل تقليدية الصنع

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت وتمنراست، ستة منقبين وضبطت معدات للتنقيب عن الذهب و15 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت.