تم إيقاف سبعة فرنسيين بشرق فرنسا في إطار تحقيق حول مراهنات مشبوهة متعلقة بمقابلة في البطولة الوطنية لكرة القدم جمعت دفاع تاجنانت و وفاق سطيف، حسبما نقلته اليوم الأربعاء الجريدة الرياضية الفرنسية "ليكيب".

و أوضحت الجريدة الفرنسية أن عناصر شرطة تابعين للمصلحة المركزية للسباقات و الألعاب أوقفت سبعة أشخاص في إطار تحقيق حول مراهنات مشبوهة وقعت بفرنسا تتعلق بإحدى مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجزائرية، مضيفة أن خمسة من بين المشتبه فيهم تم إيداعهم رهن الحجز تحت النظر بينما جرى الاستماع للاثنين الآخرين في جلسة حرة.

و تعود مجريات القضية إلى 12 ماي 2018، حين استقبل فريق دفاع تاجنانت الذي كان مهددا بالسقوط آنذاك فريق وفاق سطيف حامل البطولة و متوسط الترتيب لحساب الجولة ال29 و ما قبل الأخيرة للبطولة الجزائرية.

للتذكير انتهت المقابلة لصالح دفاع تاجنانت بثلاث أهداف لهدفين (3-2) منح خلالها حكم المباراة ثلاث ضربات جزاء (02 لصالح الوفاق و 01 للدفاع).

وأضافت الجريدة الفرنسية أنه "في الليلة التي سبقت المباراة سجل العديد من متعاملي الرهانات عبر الأنترنت عمليات مشبوهة راهن فيها العديد من الأشخاص من شرق فرنسا بمبالغ كبيرة على فوز دفاع تاجنانت بنتيجة 3-2 غير المحتملة"، مبرزة أنه في نفس الليلة تمت المراهنة بما يقارب 5000 أورو في فرنسا خاصة من منطقة ماتز عبر العديد من مواقع القمار وهو ما تسبب في خسارة لهذه الأخيرة تقدر بأكثر من 100.000 أورو. و تم ايداع مبالغ المراهنات لدى متعاملين معتمدين من طرف سلطة ضبط الألعاب عبر الأنترنت.

و أشارت ذات الجريدة إلى أن هناك مقابلات أخرى لدفاع تاجنانت مشبوهة حيث أعربت عن أسفها لعدم حصول المحققين الفرنسيين على المساعدة من السلطات الرياضية الجزائرية في إطار تحقيقاتهم.