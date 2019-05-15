بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 920.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 758.47 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 21.41 %، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك.

وتظهر بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك بأن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 41.6 مليون دولار (+ 6.37 %).

من جانبها، ارتفعت قيمة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 %، حيث بلغت 226.63 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 105.81 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بزيادة قدرها 120.82 مليون دولار (114.5 %).

أما قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة، فقد ارتفعت وارداتها إلى 102.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 76.70 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 26.23 مليون دولار (+ 33.29 %).

وشمل هذا الاتجاه الصعودي أيضا فاتورة واردات الجرارات، والتي بلغت 59.17 مليون دولار، مقابل 46.80 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.43 %.