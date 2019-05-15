جدد حزب جبهة القوى الاشتراكية رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، مطالبا بانتخاب جمعية تأسيسية وطنية بهدف تغيير النظام القائم منذ الاستقلال.

وجاء في بيان للحزب اليوم الأربعاء حول تطورات الأزمة التي تعرفها البلاد أن الشعب الجزائري يتظاهر "منذ 22 فيفري للمطالبة بحقه في تقرير المصير المصادر منذ الاستقلال الوطني".

وحسب "الأفافاس" فإن تأسيس الجمهورية الثانية يتأتى عبر انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.

وأضاف نفس البيان أن الشعب يطالب "بتغيير جذري للنظام الحالي وليس تغيير في النظام، وهو نظام غير موثوق به تريد السلطة تمديده من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور، على الرغم من الرفض بالإجماع للانتخابات التي تدعو إليها السلطة في هذا السياق".