بلعيد يسحب استمارات الترشح

أخبار الوطن
15 مايو 2019 () - إسلام.ب
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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن القائمة المؤقتة لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية المقبل.

وحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء فإن 73 راغبا في الترشح سحب استمارات الترشح إلى غاية  الثلاثاء 14 ماي 2019.

والجديد في القائمة هو تواجد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، وهو واحد من ثلاثة رؤساء أحزاب إضافة إلى الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، والتحالف الوطني الجمهوري بقيادة بلقاسم ساحلي الذي سبق وأن أعلن عن ترشحه سابقا. وأضاف نفس البيان أن باقي المترشحين أحرار وعددهم 70.

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الرئاسيات

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