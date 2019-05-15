فندت مصالح بلدية بن فريحة خبر ضرورة تقديم بطاقة الناخب في الملف الخاص بعملية اختتان الأطفال.

وكانت تعليمة لمصالح ذات البلدية أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تضمن ملف عملية الختان بطاقة الناخب، خاصة وأنها تزامنت مع الجدل الذي تعرفه الساحة الوطنية حول رئاسيات 4 جويلية المقبل.

وعادت نفس المصالح البلدية لتنشر توضيحا أكدت فيه أن ورود بطاقة الناخب في التعليمة السابقة كان عن طريق الخطأ، مضيفة أن الملف يضم شهادة ميلاد الطفل، نسخة من بطاقة التعريف وتصريح أبوي.

من جهتها أكدت ولاية وهران أن الوالي كان قد أعطى في وقت سابق تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين، بعدم طلب بطاقة الناخب في أي ملف كان على مستوى الولاية، أو المصالح الإدارية، وأن أي تصرف كان سيكون صاحبه مسؤولا عليه.