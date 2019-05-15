نفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح العدالة لتحقيقات حول خير الدين زطشي.

وجاء في بيان لـ"الفاف" اليوم الأربعاء " تنفي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الأخبار المروج لها عبر قناة الحياة، والتي تتحدث عن فتح تحقيقات بخصوص رئيس الاتحادية السيد خير الدين زطشي بمحكمة بئر مراد رايس".

وأضاف نفس البيان "حقيقة، رئيس الاتحادية تواجد بالمحكمة اليوم صباحا، لكن من أجل متابعة قضايا قامت الاتحادية الجزائرية برفعها عن طريق محاميها على جهات معينة".

وختم نفس البيان "تمتلك الاتحادية كامل الحقوق من أجل المتابعة القضائية لمن يروج لأخبار كاذبة ومغلوطة دون تحري المصداقية".