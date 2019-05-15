قررت شركة (إكسون موبيل) الأمريكية اليوم الأربعاء، بدء إجلاء المهندسين العاملين في حقل غرب القرنة النفطي في محافظة البصرة بالعراق.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مصادر خاصة في شركة نفط البصرة - لم تسمها - القول إن القرار سببه تزايد التهديدات الأمنية التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون، موضحا أن الدفعة الأولى من الموظفين ستغادر البصرة إلى الإمارات.



وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد قالت - في وقت سابق - إن وزارة الخارجية أمرت بسحب الموظفين غير الضروريين من كل من السفارة والقنصلية في أربيل عاصمة

كردستان العراق.



وكان الجيش الألماني أعلن في وقت سابق اليوم، إيقاف تدريباته لقوات الجيش العراقي" بسبب تزايد التوترات في المنطقة"، كما علقت حكومة هولندا عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية.