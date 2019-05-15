كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد قرر الاستغناء عن 14 لاعبا دفعة واحدة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لإفساح المجال لحملة التعاقدات الواسعة التي ينوي الملكي إبرامها للعودة مجددا للبطولات، بعد أن خسر الفريق كل البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم.

صحيفة ماركا الإسبانية قالت إن لائحة القادمين المحتملين إلى الريال هذا الصيف بدأت تتضح معالمها، بعد أن تأكدت صفقة إيدن هازارد عمليا، ورغبة زين الدين زيدان الكبيرة في ضم بول بوغبا، إضافة إلى فيرلاند ميندي، ولوكا يوفيتش الذي سيمثل مع كريم بن زيمة القوة الهجومية الضاربة للملكي.

ولم تذكر ماركا أسماء الراحلين، لكن تم بالفعل الإعلان قبل يومين عن رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما أعلن زيدان منذ أيام أن لاعب الوسط ماركوس يورنتي سيرحل عن الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وبرر المدرب الفرنسي ذلك بالمنافسة القوية بين اللاعبين في مركز يورنتي، مما يصعّب من حصوله على فرصة المشاركة الموسم القادم، كما تحدثت الكثير من التقارير عن تأكد رحيل غاريث بيل، وإمكانية رحيل إيسكو.