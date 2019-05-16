أكد والي العاصمة عبد الخالق صيودة ، خلال اجتماع سلط فيه الضوء على الوضعية العامة للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية، الرويبة والحراش وبئر مراد رايس، أن بعض بلديات الولاية تعاني من ضعف أوغياب الانسجام داخل المجالس وأخرى تعاني من صعوبات مالية بسبب ضعف مواردها الجبائية، نتج عنها تأخر في وتيرة التنمية ودفعت بمواطنيها للاحتجاج وعدم رضاهم عن مردوديتهم.

كما شدد المتحدث بأنه توجد بلديات، تمكنت من قطع أشواط كبيرة، في التنمية المحلية، لأسباب ترجع بالدرجة الأولى، إلى الفائض الذي تعرفه ميزانياتها، بالإضافة إلى قدرة المجلس على التسيير وتجسيد برنامجه حسب الأولويات، وهذا ما جعل مواطنيها راضون عن منتخبهم.

وقال والي العاصمة، إن التسيير المالي للبلديات يتضمن في مجمله إنجاز الوثائق المحاسبية لاسيما الميزانيات الأولية والإضافية والحسابات الإدارية، بالإضافة إلى، تطوير إيرادات البلدية سواء الجبائية منها أو إيرادات الأملاك، وكذا ترشيد وتفعيل الإنفاق العمومي بخلق موارد ومداخيل جديدة.