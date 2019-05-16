أكد رؤساء بلديات ولاية بجاية، رفضهم للرئاسيات المقررة في 4 جويلية المقبل "وفاءً لالتزامنا منذ بداية الحراك الشعبي 22 فيفري 2019 " حسب ما ورد في بيان.



جاء في البيان المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "نحن رؤساء المجالس الشعبية لبلديات ولاية بجاية، اجتمعنا يوم في 15 ماي 2019، وفاءً لالتزامنا بالحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، نعيد تأكيد قرار رفضنا الانتخابات الرئاسية في 04 جويلية المقبل".

وجدد رؤساء البلديات الدعوة، إلى جميع الأميار والممثلين المنتخبين على الصعيدين المحلي والوطني، للمشاركة في مسيرة الجمعة المقبلة في العاصمة.