أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا" للنظر في قضية مباراة "دفاع تاجنانت - وفاق سطيف" في الدوري الموسم الماضي.

وأعلن الفاف في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه سيتم التعاون مع لجنة "النزاهة" التابعة للفيفا في هذا الشأن من خلال توفير كل المعلومات والحقائق اللازمة.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن تورط "7 فرنسيين" في قضية مراهنات خاصة بمباراة في الدوري الجزائري والتي جمعت بين "وفاق سطيف ودفاع تاجنانت" الموسم الماضي.

وفاز دفاع تاجنانت الذي كان يواجه خطر الهبوط آنذاك على ضيفه وفاق سطيف حامل اللقب والذي كان يحتل وسط الترتيب بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 29 والأخيرة من البطولة في مباراة شهدت احتساب الحكم لثلاث ركلات جزاء .

وساعد الفوز بالمباراة، دفاع تاجنانت على ضمان البقاء في المسابقة.