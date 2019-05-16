ستقوم شركة طاسيلي للطيران اعتبارا من يوم الإثنين المقبل بتحويل كل رحلاتها الجوية الدولية انطلاقا من مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" إلى المحطة الجديدة لهذا المطار، حسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان للشركة.

وأوضح البيان بأن "شركة طاسيلي للطيران، تعلم جميع ركابها، بأنه اعتبارا من يوم الإثنين 20 ماي 2019، سيتم تحويل جميع الأنشطة العملياتية المتعلقة بمعالجة الرحلات الجوية الدولية من المحطة رقم 1 (T1) إلى المحطة الجديدة رقم 4 (T4)، الجناح الغربي، وهذا يخص الرحلات من وإلى المدن الفرنسية، نانت وستراسبورغ".