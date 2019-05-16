أدى حادث مرور وقع ببلدية سيدي علي (50 كلم شرق مستغانم) إلى وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح، حسبما أستفيد اليوم الخميس من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام الملازم الأول منصور محمدي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت قبيل الإفطار أمس الأربعاء من أجل إسعاف الضحايا بعد حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني (90 ب) بالقرب من دوار سيدي عفيف ببلدية سيدي علي.

ووفقا لذات المصدر، جاء الحادث بعد اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية ما أدى إلى انقلابها عدة مرات وانحرافها نحو منحدر بجانب الطريق ما تسبب في وفاة سائق الدراجة البالغ من العمر 35 سنة في عين المكان.

وتم نقل مرافق سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 30 سنة على جناح السرعة إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة وقدمت الإسعافات الأولية لسائق السيارة الذي تعرض لجروح .