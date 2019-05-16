أستبعد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تكون هناك سنة بيضاء في الجامعات خلال هذا الموسم الدراسي، مشيرا إلى أنه سيتم تدارك الدروس الضائعة على مستوى المؤسسات الجامعية التي تضررت بإضراب الطلبة.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها عقب افتتاحه للندوة الوطنية للجامعات، أنه "لا سبيل للحديث عن سنة بيضاء لأن الطلبة انهوا السداسي الأول من الدراسة بشكل عادي"، مبرزا أنه "سيتم تدارك الزمن البيداغوجي الضائع عن طريق اتخاذ جملة من التدابير سيتم تدارسها على مستوى المؤسسات الجامعية".

وأشار الوزير إلى أن القطاع حدد مجموعة من الحلول التي من شأنها السماح "بتدارك التباينات المسجلة في تقدم النشاطات البيداغوجية للحفاظ على مصداقية التكوين، سيما و أن هذا التباين سجل من مؤسسة جامعية إلى أخرى وحتى داخل نفس المؤسسة هناك تباين من تخصص إلى أخر ومن طور إلى آخر وحتى بين الكليات والأقسام".

ودعا الوزير خلال هذا اللقاء مدراء المؤسسات الجامعية ومراكز ووكالات البحث العلمي إلى "ضرورة التزام الحوار منهجا و التشاور أسلوبا لإيجاد الحلول المناسبة من أجل التكفل بما ترتب عن الظروف الاستثنائية التي تعرفها المنظومة الجامعية.

وقال الوزير أن "الحراك الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد أثر على السير العادي والمنتظم للنشاطات البيداغوجية والعلمية في أغلب المؤسسات الجامعية التي شهدت جملة من الاختلالات والتوترات، إلا أنه أبان عن قوة وفعالية إسهام الأسرة الجامعية والعلمية في ديناميكية الهبة المواطنية التي يعرفها المجتمع".

وأعرب عن ثقته في"أن الأسرة الجامعية و العلمية، بما تتحلى به من روح المسؤولية وحكمة و تبصر ستعرف كيف تتخطى الصعوبات الظرفية المسجلة وتجد الحلول المبتكرة للتكفل بالانشغالات المطروحة التي تراعي مصلحة الطالب و تخدم الجامعة.