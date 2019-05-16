دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط، أمس الأربعاء، مخبأين للإرهابيين ببومرداس،حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، ثمانية منقبين عن الذهب وحجزت مولدا كهربائيا ومطرقة ضغط، فيما ضبط حرس الحدود 2387 علبة سجائر بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك، خلال عمليات متفرقة بكل من غرداية وتيارت وعين ڤزام.