مثل اليوم عدة مسؤولين من بينهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء من بينهم كريم جودي وعمارة بن يونس، في إطار استكمال التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد.

وحسب ما أشار اليه التلفزيون العمومي، فإن استدعاء هؤلاء بالاضافة إلى والى العاصمة السابق، عبد القادر زوخ يأتي في إطار استكمال التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد المتعلقة بقضايا فساد.

للإشارة فإن الرئيس المدير العام لمجمع حداد تم استدعاؤه هو أيضا أمام محكمة سيدي امحمد.