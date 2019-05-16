وقع المجمعان الجزائري "سوناطراك" والإيطالي "إيني" اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، اتفاقيتين بشأن تجديد العقد طويل الأجل لبيع/ شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الإيطالية والشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال تشغيل نظام النقل "تي آم بي سي".

ووقع على الاتفاقيتين كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير الإداري لشركة إيني، كلوديو ديسكالي، بمقر المجمع الجزائري.

ومن خلال هاتين الاتفاقيتين اللتان تندرجان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بالجزائر العاصمة في 25 أفريل 2019 بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وإيني الإيطالية، يؤكد الطرفان رغبتهما الدائمة في مواصلة تعاونها وشراكتها على المدى الطويل.

ويخص هذا التعاون مجال استغلال المحروقات، لاسيما تجديد عقد بيع / شراء الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للسوق الإيطالية واتفاقية الشراكة لنقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، إلى ما بعد الفاتح من أكتوبر 2019.

وعليه، فقد توصلت سوناطراك وإيني إلى اتفاق لتمديد بعشر سنوات لعقد الشراء وبيع الغاز الطبيعي الذي تم توقيعه في عام 1977.

ويسمح الاتفاق لسوناطراك بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية والبقاء واحد من أهم موردي الغاز الطبيعي لهذا السوق.

كما يسمح لها بتقوية علاقتها التاريخية مع أحد زبائنها الرئيسيين في الساحة الطاقوية العالمية.