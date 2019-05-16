أعلن الجيش المصري اليوم الخميس، القضاء على 47 إرهابيا ومقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط خلال اشتباكات في شمال ووسط سيناء، شرق القاهرة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان، أنه في إطار جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب، تم تنفيذ عمليات نوعية تم خلالها القضاء على 47 إرهابيا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وذكرت أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمهم العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي.

وأشارت إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العملياتي فضلا عن اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ونوهت إلى اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

وأوضحت أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العملياتي قتل ضابط وضابط صف وثلاثة جنود، وأصيب أربعة جنود آخرون أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.